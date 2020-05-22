Гендиректор «Ахмата» сообщил, что в команде не выявлено заражённых коронавирусом

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о тестировании футболистов команды на наличие у них коронавирусной инфекции.



«Тестирование, конечно, проводим в клубе. Все футболисты проходят его, случаев не выявлено», — приводит слова Айдамирова «РБК-Спорт».



Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а возобновить его планируют 21 июня. «Ахмат», набрав 20 очков в 22 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице соревнований.



Ранее защитник «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал, что зимой игроки грозненского клуба массово заболели, и допустил, что это была вспышка COVID-19. По его словам, у футболистов были похожие симптомы.

В «Ахмате» заявили, что Кадыров находится в Чечне и не испытывает проблем со здоровьем