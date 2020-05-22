В «Ахмате» заявили, что Кадыров находится в Чечне и не испытывает проблем со здоровьем

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о проблемах со здоровьем у главы Чеченской Республики и почётного президента клуба Рамзана Кадырова.
Ранее сообщалось, что Кадыров был на самолёте доставлен в Москву с подозрением на коронавирус. Утверждалось, что состояние главы Чеченской Республики в последнее время стало стремительно ухудшаться.
«Всё хорошо со здоровьем у него, никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался. Находится ли Кадыров в Чечне? Да. У него всё хорошо, он руководил и дай бог будет руководить нами долгие годы», — приводит слова Айдамирова «РБК-Спорт».
«Ахмат», набрав 20 очков в 22 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится 21 июня.
- 22 мая 2020
-
16:50
-
16:42
-
16:33
-
16:22
-
15:59
-
15:44
-
15:34
-
15:23
-
15:10
-
15:03
-
14:57
-
14:34
-
14:21
-
14:13
-
14:02
-
13:51
-
13:35
-
13:26
-
13:21
-
13:07
-
12:56
-
12:39
-
12:35
-
12:23
-
12:09
-
12:00
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:48
-
11:43
-
11:35
-
11:33
-
11:32
-
11:30