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В «Ахмате» заявили, что Кадыров находится в Чечне и не испытывает проблем со здоровьем

В «Ахмате» заявили, что Кадыров находится в Чечне и не испытывает проблем со здоровьем
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о проблемах со здоровьем у главы Чеченской Республики и почётного президента клуба Рамзана Кадырова.

Ранее сообщалось, что Кадыров был на самолёте доставлен в Москву с подозрением на коронавирус. Утверждалось, что состояние главы Чеченской Республики в последнее время стало стремительно ухудшаться.

«Всё хорошо со здоровьем у него, никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался. Находится ли Кадыров в Чечне? Да. У него всё хорошо, он руководил и дай бог будет руководить нами долгие годы», — приводит слова Айдамирова «РБК-Спорт».

«Ахмат», набрав 20 очков в 22 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится 21 июня.

Источник: Рамзан Кадыров доставлен в Москву с подозрением на коронавирус
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