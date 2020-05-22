В «Ахмате» заявили, что Кадыров находится в Чечне и не испытывает проблем со здоровьем

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о проблемах со здоровьем у главы Чеченской Республики и почётного президента клуба Рамзана Кадырова.



Ранее сообщалось, что Кадыров был на самолёте доставлен в Москву с подозрением на коронавирус. Утверждалось, что состояние главы Чеченской Республики в последнее время стало стремительно ухудшаться.



«Всё хорошо со здоровьем у него, никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался. Находится ли Кадыров в Чечне? Да. У него всё хорошо, он руководил и дай бог будет руководить нами долгие годы», — приводит слова Айдамирова «РБК-Спорт».



«Ахмат», набрав 20 очков в 22 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится 21 июня.

Источник: Рамзан Кадыров доставлен в Москву с подозрением на коронавирус