Сульшер: Моуринью жаловался на гостевую раздевалку, но ведь он сам её изменил!

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о разговоре с наставником лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью перед встречей 15-го тура английской Премьер-лиги, которая прошла на стадионе «Олд Траффорд» 4 декабря. Финальный свисток зафиксировал победу «красных дьяволов» со счётом 2:1.
«У нас состоялся разговор перед матчем. До этого я практически не виделся с Моуринью. У нас были только непродолжительные встречи, когда он возглавлял «Челси» и его команда играла в Кардиффе.
Это была милая беседа. Жозе жаловался на раздевалку гостей, но ведь он сам её изменил! Между нами была позитивная атмосфера. Было приятно увидеть, что он вернулся к работе», — цитирует Сульшера Goal со ссылкой на United We Stand.
Напомним, Моурниью возглавлял «Юнайтед» с 2016 по 2018 год.
- 22 мая 2020
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