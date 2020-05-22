Сульшер: Моуринью жаловался на гостевую раздевалку, но ведь он сам её изменил!

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о разговоре с наставником лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью перед встречей 15-го тура английской Премьер-лиги, которая прошла на стадионе «Олд Траффорд» 4 декабря. Финальный свисток зафиксировал победу «красных дьяволов» со счётом 2:1.

«У нас состоялся разговор перед матчем. До этого я практически не виделся с Моуринью. У нас были только непродолжительные встречи, когда он возглавлял «Челси» и его команда играла в Кардиффе.

Это была милая беседа. Жозе жаловался на раздевалку гостей, но ведь он сам её изменил! Между нами была позитивная атмосфера. Было приятно увидеть, что он вернулся к работе», — цитирует Сульшера Goal со ссылкой на United We Stand.

Напомним, Моурниью возглавлял «Юнайтед» с 2016 по 2018 год.