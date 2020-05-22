Моуринью: странно, что Это’О и Снейдер так и не получили «Золотой мяч»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью, ранее возглавлявший миланский «Интер», заявил, что бывшие игроки «нерадзурри» Самюэль Это’О и Уэсли Снейдер заслуживали получить «Золотой мяч».
«Странно, что Самюэль так и не получил «Золотой мяч». Уэс Снейдер также был невероятен в сезоне-2009/2010. За один год он выиграл требл и сыграл в финале чемпионата мира. Мы отправились на награждение в 2010 году, но парни не попали даже в тройку претендентов на «Золотой мяч». Единственное, что они получили, – попадание в сборную лучших по итогам года», – цитирует Моуринью Goal со ссылкой на The Athletic.
В тройку претендентов на «Золотой мяч» в 2010 году входили игроки «Барселоны» Лионель Месси, Андрес Иньеста и Хави, тогда как Снейдер занял четвёртое место. В 2010 году «Интер»выиграл требл: Серию А, Кубок Италии и Лигу чемпионов.
- 22 мая 2020
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