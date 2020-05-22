Денис Черышев — о возобновлении РПЛ: отличные новости! Люди очень соскучились по футболу

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о возобновлении тренировок и поделился своим мнением о рестарте нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги, который запланирован на 21 июня.

«Перед тренировками в «Валенсии» сдали тесты на коронавирус и прошли медосмотр. У всех отрицательный результат. На прошлой неделе, в понедельник, провели первую тренировку на поле.

Было необычно: команду разбили на небольшие группы, которые тренировались по очереди. Первую неделю мы занимались четвёрками, сейчас уже по десять футболистов. Надеюсь, на следующей неделе будем тренироваться в полном составе.

Разумеется, соблюдаем все меры безопасности. Добираемся до базы в масках, держим дистанцию. Сейчас стало больше контроля за состоянием футболистов. Только так можно победить болезнь.

Нужно немного времени, чтобы втянуться после перерыва, адаптироваться к нагрузкам. Видно, что ребята на карантине поддерживали форму, никто не набрал лишнего веса. Все мы готовимся в хорошем настроении и ждём матчей.

В курсе, что в России скоро возобновится чемпионат. Это отличные новости! Люди очень соскучились по футболу. Да, пока они не попадут на трибуны, но пока важно потерпеть. За любимую команду хочется переживать даже на дистанции», — цитирует Черышева пресс-служба сборной России.