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«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби

«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби
Футбол / Германия 0

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» принимала «Унион». Берлинское дерби состоялась на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий Ведад Ибишевич, отправивший мяч в ворота «Униона» в начале второго тайма. Через одну минуту преимущество «Герты» увеличил форвард Доди Лукебакио. В середине второй половины нападающий Матеус довёл счёт до разгромного, а в концовке встречи отличился защитник Анга Дедрик Боята.

«Герта», набрав 34 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Унион» (30) — 12-е.

В 28-м туре немецкого первенства «Герта» на выезде сыграет с «РБ Лейпциг», а «Унион» дома примет «Майнц». Оба матча состоятся 27 мая.

Германия - Бундеслига. 27-й тур
22 мая 2020, пятница. 21:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
4 : 0
Унион
Берлин
1:0 Ибишевич – 51'   2:0 Лукебакио – 52'   3:0 Матеус – 61'   4:0 Боята – 77'
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