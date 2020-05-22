«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» принимала «Унион». Берлинское дерби состоялась на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий Ведад Ибишевич, отправивший мяч в ворота «Униона» в начале второго тайма. Через одну минуту преимущество «Герты» увеличил форвард Доди Лукебакио. В середине второй половины нападающий Матеус довёл счёт до разгромного, а в концовке встречи отличился защитник Анга Дедрик Боята.

«Герта», набрав 34 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Унион» (30) — 12-е.

В 28-м туре немецкого первенства «Герта» на выезде сыграет с «РБ Лейпциг», а «Унион» дома примет «Майнц». Оба матча состоятся 27 мая.