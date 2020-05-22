«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби
В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» принимала «Унион». Берлинское дерби состоялась на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий Ведад Ибишевич, отправивший мяч в ворота «Униона» в начале второго тайма. Через одну минуту преимущество «Герты» увеличил форвард Доди Лукебакио. В середине второй половины нападающий Матеус довёл счёт до разгромного, а в концовке встречи отличился защитник Анга Дедрик Боята.
«Герта», набрав 34 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Унион» (30) — 12-е.
В 28-м туре немецкого первенства «Герта» на выезде сыграет с «РБ Лейпциг», а «Унион» дома примет «Майнц». Оба матча состоятся 27 мая.
Германия - Бундеслига. 27-й тур
22 мая 2020, пятница. 21:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
4 : 0
Унион
Берлин
1:0 Ибишевич – 51' 2:0 Лукебакио – 52' 3:0 Матеус – 61' 4:0 Боята – 77'
Кот-вратарь Мяунуэль Нойер стал звездой соцсетей. «Бавария» назвала его сейвы невероятными
- 23 мая 2020
-
00:25
-
00:13
-
00:04
- 22 мая 2020
-
23:44
-
23:28
-
23:22
-
23:15
-
23:03
-
23:00
-
22:47
-
22:33
-
22:21
-
22:15
-
21:49
-
21:36
-
21:33
-
21:22
-
20:56
-
20:52
-
20:33
-
20:26
-
20:11
-
20:05
-
19:55
-
19:45
-
19:20
-
19:17
-
19:02
-
18:56
-
18:37
-
18:35
-
18:25
-
18:06
-
17:59
-
17:47
Партнерский контент