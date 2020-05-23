Маурисио Почеттино рассказал, где готов продолжить карьеру

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассказал о планах на дальнейшую карьеру.

«Люблю Англию. Хочу остаться жить в Лондоне, но в то же время я открыт для предложений из других стран. Посмотрим, что произойдёт. Я готов возобновить работу. Наш тренерский штаб стал лучше за это время. Мы многому научились в «Эспаньоле», «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме». Можем многое дать тем, кто в нас поверит.

Возглавить команду за пределами первой шестёрки АПЛ? Она всегда меняется. Сейчас там нет «Тоттенхэма» и «Арсенала». Нужно уважать всех. Все клубы усердно работают и вкладывают много денег. Каждый сезон у них есть амбиции попасть в топ-4 или топ-6. Не думаю, что можно недооценивать какой-то клуб», — цитирует Почеттино Sky Sports.