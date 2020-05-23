Стам — об ошибке «Цинциннати» с фото: тогда был тяжёлый день, мы использовали двойника

Япа Стам прокомментировал ошибку клуба MLS «Цинциннати» при объявлении о назначении на пост главного тренера клуба.
«Цинциннати» невольно запустил юмористический флешмоб, допустив ошибку при объявлении о назначении на пост главного тренера бывшего защитника сборной Нидерландов Япа Стама. Клуб MLS перепутал специалиста с другим человеком и опубликовал не ту фотографию, а затем исправился.
«Тогда был напряжённый день, тяжелый день, много разговоров и много встреч, поэтому в итоге мы использовали двойника, чтобы сделать картинку», — пошутил Стам, слова которого приводит Daily Mail.
Из-за пандемии коронавируса сезон MLS, как и большинства футбольных первенств во всём мире, был приостановлен. До паузы американские клубы успели сыграть только два тура. «Цинциннати» уступил в обоих матчах и на текущий момент занимает 24-е место в турнирной таблице MLS.
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