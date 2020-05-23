Давид Луис — о поражении Бразилии 1:7 на ЧМ-2014: долгое время я нёс это бремя в одиночку
Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис вспомнил о поражении национальной команды Бразилии в полуфинальном матче чемпионата мира 2014 года со сборной Германии со счётом 1:7.
«На протяжении шести месяцев многие скрывались, не хотели брать на себя или делить ответственность, и я долгое время нёс это бремя в одиночку. Мы не привыкли проигрывать по два, три гола и ходить расстроенными. Это был удар, вы в Бразилии, мы собираемся победить, и вдруг вы пропускаете один, второй, а затем третий. Игра, в которой всё идёт не так», — приводит слова Луиса Globo Esporte.
Для Бразилии это поражение стало крупнейшим с 1920 года. Сборная Германии в свою очередь вышла в финал ЧМ-2014, где обыграла национальную команду Аргентины.
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