Фавр: Гётце не вписывается в игровую схему дортмундской «Боруссии»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр отметил, что полузащитник Марио Гётце не вписывается в игровую схему команды.
«Сейчас мы играем по схеме «3-4-3», и Марио, к сожалению, в неё не вписывается. Нужно признавать правду. Конечно, он может сыграть справа или слева на фланге. Нам предстоит провести ещё много матчей, поэтому мы должны рассчитывать на каждого футболиста.
Брандт, к примеру, может играть на разных позициях в разных схемах. Это демонстрирует его высокий уровень. Игра по схеме «4-3-3» — это не то же самое, что при «3-4-3», но он отлично справляется. Юлиан действовал как нападающий, когда мы играли с пражской «Славией» в Лиге чемпионов. Мне это нравится, потому что такие игроки дают тренеру множество возможностей», — приводит слова Фавра Goal.com.
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