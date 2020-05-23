Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фавр: Гётце не вписывается в игровую схему дортмундской «Боруссии»

Фавр: Гётце не вписывается в игровую схему дортмундской «Боруссии»
Футбол / Германия 0

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр отметил, что полузащитник Марио Гётце не вписывается в игровую схему команды.

«Сейчас мы играем по схеме «3-4-3», и Марио, к сожалению, в неё не вписывается. Нужно признавать правду. Конечно, он может сыграть справа или слева на фланге. Нам предстоит провести ещё много матчей, поэтому мы должны рассчитывать на каждого футболиста.

Брандт, к примеру, может играть на разных позициях в разных схемах. Это демонстрирует его высокий уровень. Игра по схеме «4-3-3» — это не то же самое, что при «3-4-3», но он отлично справляется. Юлиан действовал как нападающий, когда мы играли с пражской «Славией» в Лиге чемпионов. Мне это нравится, потому что такие игроки дают тренеру множество возможностей», — приводит слова Фавра Goal.com.

Маттеус: стиль игры Гётце сейчас не востребован. Он слишком медленный для «Боруссии»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020