«Вольфсбург» — «Боруссия» Д: составы команд на матч 27-го тура Бундеслиги
Стали известны стартовые составы «Вольфсбурга» и дортмундской «Боруссии» на матч 27-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча пройдёт сегодня, 23 мая, на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Вольфсбург»: Кастельс, Штеффен, Вегорст, Мехмеди, Руссийон, Мбабу, Понграчич, Шлагер, Брукс, Арнольд, Гинчек.
«Боруссия» Д: Бюрки, Хакими, Делейни, Дахуд, Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Холанд, Брандт, Т. Азар, Пищек.
Дортмундская «Боруссия», набрав 54 очка в 26 матчах, занимает 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» (39) — на 6-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 26 матчах набравшая 58 очков.
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