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«Вольфсбург» — «Боруссия Дортмунд». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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«Вольфсбург» — «Боруссия» Д: составы команд на матч 27-го тура Бундеслиги

«Вольфсбург» — «Боруссия» Д: составы команд на матч 27-го тура Бундеслиги
Футбол / Германия 0

Стали известны стартовые составы «Вольфсбурга» и дортмундской «Боруссии» на матч 27-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча пройдёт сегодня, 23 мая, на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Вольфсбург»: Кастельс, Штеффен, Вегорст, Мехмеди, Руссийон, Мбабу, Понграчич, Шлагер, Брукс, Арнольд, Гинчек.

«Боруссия» Д: Бюрки, Хакими, Делейни, Дахуд, Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Холанд, Брандт, Т. Азар, Пищек.

Дортмундская «Боруссия», набрав 54 очка в 26 матчах, занимает 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» (39) — на 6-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 26 матчах набравшая 58 очков.

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