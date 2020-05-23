«Вольфсбург» — «Боруссия» Д: составы команд на матч 27-го тура Бундеслиги

Стали известны стартовые составы «Вольфсбурга» и дортмундской «Боруссии» на матч 27-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча пройдёт сегодня, 23 мая, на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Вольфсбург»: Кастельс, Штеффен, Вегорст, Мехмеди, Руссийон, Мбабу, Понграчич, Шлагер, Брукс, Арнольд, Гинчек.



«Боруссия» Д: Бюрки, Хакими, Делейни, Дахуд, Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Холанд, Брандт, Т. Азар, Пищек.

Дортмундская «Боруссия», набрав 54 очка в 26 матчах, занимает 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» (39) — на 6-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 26 матчах набравшая 58 очков.