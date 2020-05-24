«Фламенго» и «Ботафого» интересуются Марио Балотелли

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Мино Райола, агент футболиста, работает над трансфером игрока в Бразилию. Сообщается, что Балотелли интересуются «Фламенго» и «Ботафого».

Балотелли перешёл в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до 2022 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 5 голов. Команда после 26 туров занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, отставая от спасительного 17-го на 9 очков.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Галатасарай» и «Васко да Гама».