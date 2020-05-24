«Фламенго» и «Ботафого» интересуются Марио Балотелли
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, Мино Райола, агент футболиста, работает над трансфером игрока в Бразилию. Сообщается, что Балотелли интересуются «Фламенго» и «Ботафого».
Балотелли перешёл в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до 2022 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 5 голов. Команда после 26 туров занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, отставая от спасительного 17-го на 9 очков.
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Галатасарай» и «Васко да Гама».
Источник: Балотелли покинет «Брешию» по окончании сезона. На него претендуют два клуба
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