«Шальке-04» — «Аугсбург»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 24 мая, состоится матч «Шальке-04» — «Аугсбург». Встреча 27-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене, стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В первом матче после возобновления сезона в чемпионате Германии «Шальке» на выезде со счётом 0:4 проиграл дортмундской «Боруссии», а «Аугсбург» в дома уступил «Вольфсбургу» (1:2). Ранее турнир был прерван из-за пандемии коронавирусной инфекции.



«Шальке» набрал 37 очков в 26 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Аугсбург» (27) — на 14-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 27 матчах набравшая 61 очко.