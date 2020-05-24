Уткин: идея Глушакова переименовать «Локомотив» в «Сёмин» симптоматична

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал слова полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова, который предложил переименовать «Локомотив» в «Сёмин».
«Идея Глушакова переименовать „Локомотив“ в „Сёмин“ симптоматична. Ведь Глушаков — игрок клуба имени Ахмат-Хаджи Кадырова. Жаль, идея неприменима к „Спартаку“. Ведь „Спартак“ и так человек. Но можно поупражняться на „Зените“, например», — написал Уткин на своей странице в «Твиттере».
Напомним, совет директоров «Локомотива» принял решение расстаться с Сёминым. Контракт со специалистом, рассчитанный до конца мая, не будет продлён.
Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды — с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. Специалист работал наставником в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.
- 24 мая 2020
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