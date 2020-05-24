Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Майнц» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол российского хавбека Лёвена помог «Аугсбургу» разгромить «Шальке» в матче Бундеслиги

Гол российского хавбека Лёвена помог «Аугсбургу» разгромить «Шальке» в матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал «Аугсбург». Встреча прошла на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На 6-й минуте матча счёт открыл 23-летний российский полузащитник «Аугсбурга» Эдуард Лёвен, у которого есть и немецкий паспорт. Во втором тайме, на 76-й минуте, хавбек Ноа-Джоэль Саренрен-Базее упрочил преимущество гостей. В концовке встречи, на 91-й минуте, нападающий «Аугсбурга» Серхио Кордова довёл счёт до разгромного. Таким образом, «Аугсбург» прервал безвыигрышную серию в чемпионата Германии, которая длилась на протяжении 6 матчей.

«Аугсбург» набрал 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Шальке» (37) — на 8-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 27 матчах набравшая 61 очко.

Германия - Бундеслига. 27-й тур
24 мая 2020, воскресенье. 14:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Окончен
0 : 3
Аугсбург
Аугсбург
0:1 Лёвен – 6'   0:2 Саренрен-Базее – 76'   0:3 Кордова – 90+1'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020