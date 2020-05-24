Гол российского хавбека Лёвена помог «Аугсбургу» разгромить «Шальке» в матче Бундеслиги

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал «Аугсбург». Встреча прошла на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась победой гостей со счётом 3:0.



На 6-й минуте матча счёт открыл 23-летний российский полузащитник «Аугсбурга» Эдуард Лёвен, у которого есть и немецкий паспорт. Во втором тайме, на 76-й минуте, хавбек Ноа-Джоэль Саренрен-Базее упрочил преимущество гостей. В концовке встречи, на 91-й минуте, нападающий «Аугсбурга» Серхио Кордова довёл счёт до разгромного. Таким образом, «Аугсбург» прервал безвыигрышную серию в чемпионата Германии, которая длилась на протяжении 6 матчей.

«Аугсбург» набрал 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Шальке» (37) — на 8-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 27 матчах набравшая 61 очко.