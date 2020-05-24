Фабрегас: Моуринью сказал мне: «Если ты перейдёшь в „Челси“, мы выиграем титул»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился воспоминаниями о переходе в 2014 году из «Барселоны» в «Челси».

«Однажды мы встретились с Моуринью и он сказал: „Мне нужны два игрока. Собираюсь подписать Диего Косту. Если вы перейдёте в “Челси», то команда выиграет титул".

Поработав с Жозе, могу сказать, что он, наверное, был лучшим мотиватором для меня. Он прекрасный тренер для великих игроков. Время с Моуринью в «Челси» было потрясающим. Если бы в то время, когда выступал за «Арсенал», мне сказали, что буду счастлив в «Челси», я назвал бы вас сумасшедшим. Но единение с фанатами, клубом и всеми, кто там работает, осчастливило меня. Чувствовал, что хорошо вписался в игру «Челси». Знал, что работа с Моуринью может стать самым большим шагом вперёд в моей карьере", — приводит слова Фабрегаса Goal.