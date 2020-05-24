Сейду Думбия станцевал на праздновании Ураза-байрама

Ивуарийский нападающий Сейду Думбия, ранее выступавший за швейцарский «Сьон» и московский ЦСКА, в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео с празднования мусульманского праздника Ураза-байрам.

В ролике Думбия танцует на балконе в праздничном костюме.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр, — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. В 2020 году празднуется 24 мая.

Сейду играл за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также с 2015-го по 2016-й. За «армейцев» форвард провёл около 150 матчей, забил 95 мячей и отдал 36 результативных передач. В «Сьон» Думбия перешёл в сентябре 2019 года. В марте Думбия рассказал о решении швейцарского клуба расторгнуть с ним контракт.