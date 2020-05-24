Сейду Думбия станцевал на праздновании Ураза-байрама
Ивуарийский нападающий Сейду Думбия, ранее выступавший за швейцарский «Сьон» и московский ЦСКА, в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео с празднования мусульманского праздника Ураза-байрам.
В ролике Думбия танцует на балконе в праздничном костюме.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр, — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. В 2020 году празднуется 24 мая.
Сейду играл за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также с 2015-го по 2016-й. За «армейцев» форвард провёл около 150 матчей, забил 95 мячей и отдал 36 результативных передач. В «Сьон» Думбия перешёл в сентябре 2019 года. В марте Думбия рассказал о решении швейцарского клуба расторгнуть с ним контракт.
Думбия рассказал, как его уволили из «Сьона» через WhatsApp
- 25 мая 2020
-
00:56
-
00:38
-
00:29
-
00:09
-
00:05
-
00:01
- 24 мая 2020
-
23:44
-
23:39
-
23:34
-
23:18
-
23:00
-
22:51
-
22:44
-
22:25
-
22:19
-
21:59
-
21:57
-
21:44
-
21:34
-
21:30
-
21:16
-
21:14
-
20:55
-
20:54
-
20:37
-
20:29
-
20:14
-
20:02
-
19:55
-
19:42
-
19:40
-
19:31
-
19:06
-
18:56
-
18:55
Партнерский контент