«Шанхай Шеньхуа» отказал «Манчестер Юнайтед» в продлении аренды Одиона Игало

«Манчестер Юнайтед» получил неожиданный отказ в продлении аренды нигерийского нападающего Одиона Игало до фактического окончания сезона-2019/2020 от китайского «Шанхай Шэньхуа», сообщает Daily Mail.

Всего за неделю до истечения действующего арендного соглашения «Манчестер Юнайтед» получил отказ от китайского клуба в продлении договора ещё на три месяца и требует, чтобы 30-летний форвард присоединился к «Шанхай Шэньхуа» для подготовки к возобновлению сезона китайской Суперлиги. Если манкунианцы не смогут совершить неожиданный прорыв в переговорах, Игало придётся вернуться в Шанхай, хотя с прошлой недели он возобновил тренировки в составе «Красных дьяволов» и предпочёл бы завершить сезон в Англии.

В свою очередь «Шанхай Шеньхуа» готов предложить игроку подписать новый контракт с клубом до 2024 года с повышением зарплаты до £ 400 тыс. в неделю.

Несмотря на слухи, что китайский клуб готов обсудить его продажу за сумму превышающую £ 20 млн, такая сделка с руководством «Манчестер Юнайтед» не обсуждалась.

Игало был арендован «Манчестер Юнайтед» у китайского «Шэньчжен Шэньхуа» в зимнее трансферное окно. Он провёл в английском клубе 8 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей.