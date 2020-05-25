«Как вы пьёте так? Вы сумасшедшие». Вели Касумов рассказал о пьянке с испанцами

Бывший азербайджанский футболист Вели Касумов рассказал, как однажды выпивал с одноклубниками по «Бетису».
«Мы часто общались с командой. Один раз здорово посидели. Собрались у Андрея Кобелева с 4-5 футболистами и сели по-русски. Наутро испанцы жалуются: «Голова болит. Мы даже молоко пили — не помогает. Как вы пьёте так? Вы сумасшедшие». Короче, пить по-нашему им не понравилось.
Я бы не сказал, что мы пили настолько много, чтобы болела голова. Всё было в меру. Утром чувствовал себя хорошо. А так мы в основном в ресторанах собирались после игр в выходные дни — прятались от людей, в VIP-зонах сидели. Там невозможно было просто прийти в ресторан и спокойно посидеть – люди постоянно подходили, автографы просили», — сказал Касумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Богданом Горбуновым.
Касумов — лучший бомбардир первого чемпионата России по футболу. В сезоне-1992 форвард записал в свой актив 16 голов в 23 матчах, выступая за московские «Спартак» и «Динамо».
Вели перешёл в «Бетис» в 1992 году. Затем он играл в «Альбасете», «Эсихе», «Витории» и «Имортале».
- 25 мая 2020
-
11:40
-
11:39
-
11:13
-
11:11
-
11:00
-
10:54
-
10:39
-
10:32
-
10:23
-
09:57
-
09:57
-
09:30
-
09:27
-
09:00
-
08:42
-
08:24
-
07:19
-
06:23
-
06:04
-
05:43
-
04:54
-
04:43
-
04:27
-
04:14
-
04:02
-
03:43
-
03:16
-
02:54
-
02:39
-
02:25
-
01:57
-
01:27
-
00:56
-
00:38
-
00:29