Ролик про кота-вратаря Мяунуэля Нойера оказался фейком

Популярный британский блогер Крис Диксон признался, что ролик про его кота по имени Мяунуэль Нойер, названный в честь голкипера «Баварии» Мануэля Нойера, является фейком.



В опубликованном ранее видео, быстро ставшем вирусным, кот-вратарь демонстрирует выдающуюся реакцию и ловкость, отражая 11 ударов по воротам. На ролик даже отреагировала «Бавария», назвав сейвы питомца невероятными.

Видео доступно на «Чемпионате».

На днях Диксон опубликовал новое видео, в котором подробно рассказал, как создавался ролик с Мяунуэлем. Выяснилось, что в процессе блогер записал множество отрывков, которые позднее смонтировал, а кот в действительности прыгал не за мячом, а за игрушкой.

Видео доступно на YouTube-канале Криса Диксона.