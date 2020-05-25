Евсеев: скрыть что-то практически невозможно. Знаю, кто как тренируется из других команд

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о тренировочном процессе команды.
«Провели сегодня только одну тренировку. Видно по ребятам, что работают на сборе качественно. Все под нагрузкой. Усталость накопилась. К тому же, второй раз за неделю занимались в тренажёрном зале. Плюс тренировались с мячами на песке. Поэтому решили дать игрокам отдохнуть после обеда, чтобы завтра у них было настроение тренироваться.
Тренировки без улыбок в тягость. Иногда стоит сделать шаг назад, чтобы потом получилось два шага вперёд. Это условно, конечно. Назад не шагаем, двигаемся вперёд потихоньку. У нас ещё два дня до полноценного выходного. Проведём их в двухразовом режиме.
Сейчас многие говорят, что „Уфа“ очень открыта, показывает фото тренировок, рассказывает о них. Знаете, сегодня что-то скрыть практически невозможно. Знаю, кто как тренируется из других команд. Наши южные клубы пережили карантин в своём режиме, подстроились под него. Эпидемиологическая ситуация везде была разная. Кто-то не заканчивал тренироваться. У кого-то карантин был условный: пауза на десять дней, две недели.
Поэтому когда говорят про неравные условия, считаю, что равных условий не бывает. Мы все в неравных условиях. У кого-то бюджет больше, у кого-то меньше. У кого-то условия для работы лучше, у кого-то хуже. Команды изначально разные, тем футбол и интересен», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
- 25 мая 2020
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