Криштиану Роналду попал мячом в баскетбольное кольцо и отпраздновал. Видео

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду продемонстрировал меткость на тренировке команды.



В ролике, опубликованном в «твиттере» «бьянконери», португалец отправляет футбольный мяч в баскетбольное кольцо. Убедившись, что снаряд попал в цель, Криштиану шумно отпраздновал успех и порадовался на камеру.

Видео доступно на «Чемпионате».

Из-за пандемии коронавируса нынешний сезон в чемпионате Италии был приостановлен. При этом страна стала одним из главных очагов распространения COVID-19 в Европе.



В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний футболист записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу в 10 встречах.