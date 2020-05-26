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Криштиану Роналду попал мячом в баскетбольное кольцо и отпраздновал. Видео

Криштиану Роналду попал мячом в баскетбольное коль
Криштиану Роналду попал мячом в баскетбольное кольцо и отпраздновал. Видео
Футбол / Италия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду продемонстрировал меткость на тренировке команды.

В ролике, опубликованном в «твиттере» «бьянконери», португалец отправляет футбольный мяч в баскетбольное кольцо. Убедившись, что снаряд попал в цель, Криштиану шумно отпраздновал успех и порадовался на камеру.

Видео доступно на «Чемпионате».

Из-за пандемии коронавируса нынешний сезон в чемпионате Италии был приостановлен. При этом страна стала одним из главных очагов распространения COVID-19 в Европе.

В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний футболист записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу в 10 встречах.

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