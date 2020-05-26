Фёдор Смолов: решение возобновить чемпионат России выглядит немного поспешным

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», поделился мнением о решении возобновить нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги 21 июня.
«Могу сказать про Испанию. Здесь я спокоен, у меня нет нервозности и волнения. Мне кажется, всё должно быть в порядке, и, в принципе, если команда заедет в отель, то с точки зрения безопасности для здоровья, наверное, это будет даже лучше. Никто не будет подвергаться риску. Но здесь все игроки в команде сразу говорят: «Мы не хотим заезжать в отель, с какой стати». И врач – он по совместительству является ещё и главным врачом сборной Испании – говорит: «Я согласен, мы всем союзом врачей рекомендуем Ла Лиге не заезжать в отель. Потому что с психологической точки зрения это большая нагрузка, и это того не стоит». Мол, лучше быть дома и находиться в привычном режиме, и это будет гораздо проще.
По поводу России у меня впечатление, что немного поспешным решение выглядит. Потому что вроде как есть пример Германии, Испании и Италии, которые решили продолжить чемпионат, и РПЛ выступила с заявлением, что, мол, другие страны начинают, и мы тоже по их пути пойдём. Но я каждый день проверяю количество новых кейсов, и в России пока на снижение не идёт, к сожалению», — сказал Смолов в ролике на канале Василия Уткина в YouTube.
- 26 мая 2020
-
15:10
-
15:08
-
15:00
-
14:56
-
14:47
-
14:45
-
14:36
-
14:32
-
14:29
-
14:19
-
14:09
-
14:04
-
13:46
-
13:31
-
13:15
-
12:57
-
12:55
-
12:31
-
12:27
-
12:21
-
12:00
-
11:26
-
11:24
-
10:43
-
10:28
-
10:24
-
10:17
-
10:01
-
10:00
-
09:44
-
09:28
-
09:12
-
09:00
-
08:44
-
08:32