Фёдор Смолов: решение возобновить чемпионат России выглядит немного поспешным

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», поделился мнением о решении возобновить нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги 21 июня.



«Могу сказать про Испанию. Здесь я спокоен, у меня нет нервозности и волнения. Мне кажется, всё должно быть в порядке, и, в принципе, если команда заедет в отель, то с точки зрения безопасности для здоровья, наверное, это будет даже лучше. Никто не будет подвергаться риску. Но здесь все игроки в команде сразу говорят: «Мы не хотим заезжать в отель, с какой стати». И врач – он по совместительству является ещё и главным врачом сборной Испании – говорит: «Я согласен, мы всем союзом врачей рекомендуем Ла Лиге не заезжать в отель. Потому что с психологической точки зрения это большая нагрузка, и это того не стоит». Мол, лучше быть дома и находиться в привычном режиме, и это будет гораздо проще.



По поводу России у меня впечатление, что немного поспешным решение выглядит. Потому что вроде как есть пример Германии, Испании и Италии, которые решили продолжить чемпионат, и РПЛ выступила с заявлением, что, мол, другие страны начинают, и мы тоже по их пути пойдём. Но я каждый день проверяю количество новых кейсов, и в России пока на снижение не идёт, к сожалению», — сказал Смолов в ролике на канале Василия Уткина в YouTube.

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