Жительница Перми стала победительницей конкурса «Миссис футбольная мама 2020»

В минувшие выходные в онлайн-формате состоялся финал конкурса «Миссис футбольная мама 2020». В состав жюри в числе прочих вошли тренер ЖФК «Зенит» Ольга Порядина и Татьяна Аршавина — мама экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина.
Победительницей стала 30-летняя жительница Перми Евгения Нужина, которая продемонстрировала отличную технику владения мячом. По словам девушки, заявку на конкурс за неё заполнил её 11-летний сын.
«Вот и завершается конкурс «Миссис футбольная мама 2020». Все этапы пройдены. Было очень непривычно и увлекательно, месяц просто пролетел незаметно, даря только положительные эмоции. Спасибо сынуле, что вовлёк в это. Если бы не ты, не узнала, что есть такой конкурс, вернее, такое сообщество мамочек футболистов.
Я очень рада, что приняла участие в нём. Узнала столько активных мам из разных уголков страны и талантливых людей, которые проводили мастер-классы. Мамочки все супер! Я очень рада знакомству с каждой!
Познакомились с основателями и организаторами. Вы просто супер и умнички. Спасибо Вам за такие эмоции, за знакомство, за впечатления и новые идеи. Может быть провести подобный конкурс в Перми?! И спасибо огромное за поддержу всем-всем, кто меня поддерживал! Я очень Вам благодарна!» — написала Нужина на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Нужиной.
- 26 мая 2020
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