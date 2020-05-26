Минздрав Украины разрешил возобновить национальный чемпионат с 30 мая

Президент Украинской ассоциации Андрей Павелко сообщил, что министерство здравоохранения разрешило возобновить национальный чемпионат с 30 мая.

«Большой футбол возвращается на Украину! Только общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 мая.

Большое спасибо министру, заместителю министра и главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко и коллегам из УАФ, которые приложили усилия для скорейшего возобновления соревнований. Прошу членов Исполкома Украинской ассоциации футбола поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований. Новых побед украинскому футболу!" — написал Павелко на своей странице в «Фейсбуке».