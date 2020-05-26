Минздрав Украины разрешил возобновить национальный чемпионат с 30 мая

Президент Украинской ассоциации Андрей Павелко сообщил, что министерство здравоохранения разрешило возобновить национальный чемпионат с 30 мая.
«Большой футбол возвращается на Украину! Только общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 мая.
Большое спасибо министру, заместителю министра и главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко и коллегам из УАФ, которые приложили усилия для скорейшего возобновления соревнований. Прошу членов Исполкома Украинской ассоциации футбола поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований. Новых побед украинскому футболу!" — написал Павелко на своей странице в «Фейсбуке».
- 26 мая 2020
-
18:17
-
18:13
-
18:12
-
17:53
-
17:51
-
17:35
-
17:29
-
17:17
-
16:55
-
16:45
-
16:30
-
16:29
-
16:19
-
16:00
-
15:57
-
15:56
-
15:47
-
15:34
-
15:31
-
15:10
-
15:08
-
15:00
-
14:56
-
14:47
-
14:45
-
14:36
-
14:32
-
14:29
-
14:19
-
14:09
-
14:04
-
13:46
-
13:31
-
13:15
-
12:57