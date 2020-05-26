Джан — о высоких зарплатах игроков: что мы сделали плохого? Футболисты жертвуют миллионы

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан поделился мнением о высоких зарплатах, которые выплачивают футболистам.



«Когда люди говорят о футболе, они часто затрагивают тему зарплат игроков. Но что мы сделали плохого? Большинство футболистов следуют тем же правилам, что и любой другой гражданин. Футболисты жертвуют миллионы, хотят помогать и делать хорошие вещи, но мы не всегда говорим об этом. Если я делаю пожертвование, я не жду, что все будут считать меня хорошим мальчиком. Я просто хочу помочь людям», — приводит слова Джана Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Джан перешёл из туринского «Ювентуса» в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды в 2020 году. Соглашение игрока с «Ювентусом» рассчитано до лета 2022 года.