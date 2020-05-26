Девушка Роналду впервые попала на обложку португальской версии журнала Women's Health

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, впервые попала на обложку португальской версии журнала Women's Health.
«Я попала на обложку португальского журнала, который имеет непосредственное отношение к моему стилю жизни. Завтра Women's Health окажется в газетных киосках Португалии», — написала Джорджина на своей странице в «Инстаграме».
Роналду и Родригес познакомились в 2016 году. 12 ноября 2017-го девушка родила португальцу дочь, которую назвали Алана Мартина. У футболиста есть ещё трое детей, рождённых, по некоторым данным, от суррогатных матерей, — Криштиану-младший, Ева и Мэтью. В январе 2020 года Роналду стал первым в истории, на чью страницу в «Инстаграме» подписалось 200 миллионов человек.
- 26 мая 2020
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