«Угадайте кто?» «Барселона» показала новый имидж Гризманна

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн заплёл косичку на тренировке каталонского клуба.
«Угадайте кто? Проведите влево для ответа (имеется в виду действие на экране смартфона. — Прим. «Чемпионата»)», — таким указанием сопровождается фотография, опубликованная на официальной странице «Барселоны» в «Инстаграме».
Гризманн перешёл в «Барселону» летом 2019 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 120 млн. В нынешнем сезоне 29-летний француз принял участие в 26 матчах чемпионата Испании (в 25 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей, отдал четыре результативные передачи и получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с каталонским клубом действует до лета 2024 года.
«Барселона», набрав в 27 турах 58 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.
- 26 мая 2020
-
22:38
-
22:34
-
22:10
-
22:07
-
21:58
-
21:29
-
21:22
-
21:08
-
21:04
-
20:51
-
20:37
-
20:31
-
20:18
-
20:16
-
20:09
-
19:55
-
19:47
-
19:41
-
19:15
-
19:13
-
19:00
-
18:57
-
18:45
-
18:34
-
18:33
-
18:17
-
18:13
-
18:12
-
17:53
-
17:51
-
17:35
-
17:29
-
17:17
-
16:55
-
16:45