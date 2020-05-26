«Угадайте кто?» «Барселона» показала новый имидж Гризманна

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн заплёл косичку на тренировке каталонского клуба.

«Угадайте кто? Проведите влево для ответа (имеется в виду действие на экране смартфона. — Прим. «Чемпионата»)», — таким указанием сопровождается фотография, опубликованная на официальной странице «Барселоны» в «Инстаграме».

Гризманн перешёл в «Барселону» летом 2019 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 120 млн. В нынешнем сезоне 29-летний француз принял участие в 26 матчах чемпионата Испании (в 25 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей, отдал четыре результативные передачи и получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с каталонским клубом действует до лета 2024 года.

«Барселона», набрав в 27 турах 58 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.