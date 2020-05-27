Английский футболист скончался в возрасте 23 лет

Защитник «Моркама» Кристиан Мбулу, ранее выступавший за «Мотеруэлл», скончался в возрасте 23 лет. Причина смерти футболиста не сообщается.
«Мы были шокированы, когда узнали о смерти Кристиана. Он был дружелюбным, приятным и самоотверженным юношей, которого мы все очень любили. Все наши мысли с семьёй Кристиана в эти тяжёлые времена», — приводит слова председателя «Мотеруэлла» Джима МакМахона официальный сайт клуба.
Ранее стало известно о смерти воспитанника «Пари Сен-Жермен» Жордана Диакисе, который ушёл из жизни в возрасте 24 лет. Причина смерти также не сообщалась. Футболист выступал за команды «ПСЖ» различных возрастных категорий с 2012 по 2015 год, после чего некоторое время пребывал без клуба. С 2017 по 2018 год Жордан играл в Швейцарии, а затем год провёл в Хорватии.
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