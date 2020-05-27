У вернувшихся в Россию легионеров «Крыльев Советов» отрицательные тесты на коронавирус

«Крылья Советов» в своём официальном «твиттере» сообщили об итогах тестирования на коронавирус вернувшихся из-за рубежа иностранных тренеров и футболистов команды.



«Сегодня пришли результаты тестов иностранных игроков и тренеров «Крыльев Советов», прибывших в Самару несколько дней назад. Все тесты – отрицательные. Иностранцы по-прежнему находятся на карантине и продолжают подготовку по своим индивидуальным планам тренировок», — говорится в сообщении.



Напомним, нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги было решено доиграть начиная с 21 июня. При этом были отменены стыковые матчи, а в первый дивизион вылетят лишь две команды, занявшие 15-е и 16-е места в турнирной таблице. «Крылья Советов», набрав 22 очка в 22 турах, занимают предпоследнее место в таблице РПЛ.

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