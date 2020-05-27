Источник: «Боруссия» Д выиграла у «МЮ» борьбу за 16-летнего хавбека «Бирмингема»

Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингхэм может продолжить карьеру в Германии.



Как сообщает Sport.de со ссылкой на Sport Bild, новым клубом 16-летнего футболиста должна стать дортмундская «Боруссия». Утверждается, что «шмели» уже согласовали трансфер англичанина.



Ранее сообщалось, что главным претендентом на Беллингхэма является «Манчестер Юнайтед». Более того, зимой появлялась информация, что «красные дьяволы» предложили за юного хавбека € 35 млн. Интерес к игроку также проявляли «Ливерпуль», «Барселона» и «Бавария».



Беллингхэм является воспитанником «Бирмингема». В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах Чемпионшипа, в которых записал на свой счёт 4 гола и 2 результативные передачи, а также получил 3 жёлтые карточки.

«Манчестер Юнайтед» предложил € 35 млн за 16-летнего хавбека «Бирмингема»