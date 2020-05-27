Жозе Моуринью: из-за ограничений мне пришлось ездить на велосипеде по базе «Тоттенхэма»

Наставник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал о трудностях тренировочного процесса в условиях ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.

«Был период, когда мы начинали тренировки в девять утра и заканчивали только в пять вечера. Из-за того, что футболистам разрешили заниматься только индивидуально, нам пришлось выделить несколько временных слотов. Кто-то приходил в 10 часов, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Честно говоря, мои парни из тренерского штаба в какой-то момент были очень уставшими. Вы могли видеть забавную фотографию, на которой я еду на велосипеде. Поля находятся на большом расстоянии, и без велосипеда я не смог бы следить за всеми тренировками», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Фото можно посмотреть на странице «Тоттенхэма» в «Твиттере».