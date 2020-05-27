«Срочно к доктору депутата». Геркус — о требовании Плетнёвой запретить рестарт РПЛ
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал новость о требовании депутата от КПРФ Тамары Плетнёвой запретить возобновления сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге.
«Явные симптомы горячки. Срочно к доктору депутата», — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».
Плетнёва аргументировала своё требование тем, что решение о рестарте чемпионата России якобы показывает желание властей помогать не экономике, предпринимателям и оставшимся без работы людям, а футбольному бизнесу и игрокам-миллионерам. Она предложила перенести возобновление сезона до снятия всех ограничений в стране.
Рестарт Премьер-Лиги запланирован на 21 июня. Всем командам осталось провести по восемь матчей.
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