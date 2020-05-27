Артём Дзюба назвал своих конкурентов в бомбардирской гонке в РПЛ

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о бомбардирской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Борьба ещё не закончилась. Шомуродов — очень хороший нападающий, мне очень импонирует. И наш Сердар Азмун может в любой момент втянуться в эту гонку. Так что выиграть её будет нелегко, но это в принципе интересно! Повоюем.

Я, правда, такой футболист, который считает — кто в лучшей позиции, тому и передачу надо отдавать. Сердару Азмуну тоже всегда об этом говорю. Если зациклишься только на голах, забивать не сможешь. Это закон футбола. Прежде всего надо думать о команде и набирать очки. При хорошей игре шансы забивать появятся у всех. А у нас, нападающих, их понятно, будет больше», — сказал Дзюба во время прямого эфира «Матч ТВ» в «Инстаграме».

После 22 туров Дзюба является лучшим бомбардиром РПЛ, забив 13 голов. Ближайшими конкурентами форварда являются Эльдор Шомуродов (11), Сердар Азмун (10) и Александр Соболев (10).