«Фортуна» — «Шальке-04»: прямой эфир матча начнётся в 21:30

Сегодня, 27 мая, на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе состоится матч 28-го тура чемпионата Германии «Фортуна» — «Шальке-04». Начало — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Фортуна» — «Шальке-04» на «Чемпионате.



Чемпионат Германии, как и практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён. После 27 туров «Фортуна», набрав 24 очка, занимает 16-е место в турнирной таблице. «Шальке-04» (37) — на 8-м месте.

«Фортуна» — «Шальке»: прогноз Романа Гутцайта на встречу 28-го тура Бундеслиги