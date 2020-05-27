Экс-врач «Спартака» оценил возможность проведения нынешнего сезона РПЛ со зрителями

Бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов поделился мнением о возможности проведения матчей РПЛ со зрителями.

«Я не эпидемиолог, но, исходя из здравого смысла и врачебного опыта, считаю поэтапное возвращение зрителей на трибуны не опасным. Такой опыт уже имеется в ряде стран. Все должно проходить по согласованию с Роспотребнадзором. Конечно, стадионы, как и любые другие учреждения и предприятия, будут теперь жить по новым правилам. Но это лучше, чем продолжать нагнетать страхи и ужасы от банальной вирусной инфекции.



Реально ли ждать болельщиков на стадионе в этом сезоне? Думаю, реально. При этом приоритет надо отдавать владельцам сезонных абонементов, рассаживая их на расстоянии. Конечно, на первых порах будет много обиженных, которые не попадут на игру любимой команды. Наверное, придётся разыгрывать посещение с помощью лотереи. То же касается бизнес лож и скай-боксов, где придётся сократить число гостей и соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы», — сказал Вартапетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Как ранее стало известно «Чемпионату», вариант возобновления нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги со зрителями обсуждался на исполкоме Российского футбольного союза. За такой вариант выступили «Спартак», «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и другие клубы.