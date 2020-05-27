Доктор Лю: после болезни подойти в идеальной форме к матчам РПЛ ни у кого не получится

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен заявил, что переболевшие коронавирусом футболисты не смогут подойти в оптимальной форме к возобновлению Российской Премьер-Лиги.
«Для начала им необходимо избавиться от последствий вируса. А после им нужна минимум неделя, чтобы приступить к занятиям и вернуться в строй. И это при условии, что у человека всё отлично с иммунитетом. Тем не менее, подойти к матчам 21 июня в идеальной форме после болезни ни у кого не получится», — цитирует Лю RT.
Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как и практически все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса. Нынешний розыгрыш чемпионата России было решено доиграть. Турнир возобновится 21 июня.
- 27 мая 2020
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