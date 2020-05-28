«Крылья Советов» продлили соглашения с шестью футболистами до конца сезона, сообщает пресс-служба самарского клуба на официальном сайте.
«Сегодня „Крылья Советов“ продлили контракты с шестью футболистами. Их соглашения истекали в мае, теперь они будут действовать до конца сезона. Сергей Рыжиков, Никита Чичерин, Александр Гацкан, а также находящиеся в аренде Артём Тимофеев, Максим Глушенков (оба – „Спартак“) и Антон Терехов («Динамо») будут выступать за «Крылья Советов» до окончания чемпионата. Все они находятся в Самаре и ведут подготовку к возобновлению сезона», — сказано в заявлении.
Чемпионат России был приостановлен в мае и возобновится 21 июня. «Крылья Советов», набрав 22 очка в 22 матчах, занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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