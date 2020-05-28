Рахимов: если снимаются ограничения в кинотеатрах, то на стадионах это сделать проще

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поделился мнением о возможном возвращении болельщиков на стадионы после возобновления чемпионата России.



«В плане эмоций футбол со зрителями будет смотреться совсем иначе. Мы все прекрасно понимаем, что футболисты играют для болельщиков. Вопрос остаётся, как организовать допуск людей на матчи, соблюсти социальную дистанцию, не допустить образования толпы у входа, проконтролировать, чтобы нарушений не было во время игры. Хорошо, что у нас ещё есть время до середины июня подготовиться и всё продумать, как окончательно это будет выглядеть. Тем более уже есть решение Роспотребнадзора. Теперь очень важен вопрос организации.



Что касается того, что в кинотеатры возвращаются люди, мне кажется, мероприятия опаснее сейчас проводить в замкнутых пространствах, чем на улице, на тех же стадионах. Воздухообмен в помещениях хуже, риск возрастает. Если снимаются ограничения там, то на стадионах, по идее, это сделать проще. В любом случае я за зрителей на трибунах, хотя окончательную оценку должны дать эксперты», — сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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