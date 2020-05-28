«Шинник» продлил контракт с Низамутдиновым, которому 31 мая исполнится 39 лет

Ярославский «Шинник» объявил о продлении контракта с нападающим Эльдаром Низамутдиновым, которому 31 мая исполнится 39 лет
«Ставший для „Шинника“ в последние годы знаковым футболистом Эльдар Низамутдинов продлил контракт с командой ещё на один год!» — говорится в официальном «твиттере» клуба.
38-летний Низамутдинов выступает за «Шинник» с 2011 года (с перерывом). В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах Футбольной национальной лиги (22 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей (5 — с пенальти), а также получил одну жёлтую и одну красную карточки. Ранее он играл за такие известные клубы, как «Ротор», «Урал», «Арсенал» (Тула), «Балтика», «Химки», «Спартак», «Алания» и «Енисей».
В нынешнем сезоне «Шинник» финишировал на восьмом месте в ФНЛ.
- 28 мая 2020
-
19:01
-
18:57
-
18:37
-
18:35
-
18:10
-
18:07
-
17:50
-
17:43
-
17:34
-
17:22
-
17:13
-
17:08
-
17:03
-
16:55
-
16:42
-
16:41
-
16:37
-
16:11
-
16:05
-
16:04
-
15:55
-
15:51
-
15:49
-
15:37
-
15:36
-
15:22
-
15:15
-
14:57
-
14:56
-
14:44
-
14:34
-
14:17
-
14:13
-
14:04
-
13:58