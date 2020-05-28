«Шинник» продлил контракт с Низамутдиновым, которому 31 мая исполнится 39 лет

Ярославский «Шинник» объявил о продлении контракта с нападающим Эльдаром Низамутдиновым, которому 31 мая исполнится 39 лет

«Ставший для „Шинника“ в последние годы знаковым футболистом Эльдар Низамутдинов продлил контракт с командой ещё на один год!» — говорится в официальном «твиттере» клуба.

38-летний Низамутдинов выступает за «Шинник» с 2011 года (с перерывом). В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах Футбольной национальной лиги (22 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей (5 — с пенальти), а также получил одну жёлтую и одну красную карточки. Ранее он играл за такие известные клубы, как «Ротор», «Урал», «Арсенал» (Тула), «Балтика», «Химки», «Спартак», «Алания» и «Енисей».



В нынешнем сезоне «Шинник» финишировал на восьмом месте в ФНЛ.