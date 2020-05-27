«Факел» подписал защитника «Шинника»

Воронежский «Факел» на официальном сайте объявил о переходе защитника ярославского «Шинника» Фёдора Первушина.
Контракт футболиста с ярославцами истекает в конце июня, поэтому он достался воронежскому клубу бесплатно.
Первушин перешёл в «Шинник» летом 2018 года из «Сахалина» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 25 матчах Футбольной национальной лиги (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил две жёлтые карточки.
Напомним, «Факел» занял 19-е место в ФНЛ, так как турнир был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Впрочем, по решению исполкома РФС место в ФНЛ на следующий сезон сохранят команды, занимавшие по итогам сыгранной части первенства места с 16-го по 20-е и получившие лицензию.
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