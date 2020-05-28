«Ахмат» возобновил тренировки. В команде нет заразившихся коронавирусом

Пресс-служба «Ахмата» сообщила о возобновлении тренировок команды. Ни у кого в клубе не обнаружен коронавирус.

«Накануне футболисты, тренерский штаб и сотрудники команды «Ахмат» повторно сдали тесты на COVID-19. Сегодня был получен ответ — результат отрицательный. Сегодня же, вечером после собрания, команда отправилась на футбольное поле, начав тренироваться по группам. Предприняты все меры соблюдения санитарных норм. Перед началом работы клубный врач измеряет температуру бесконтактным термометром, проводится дезинфекция рук, а персонал надевает резиновые перчатки. Также предусмотрено использование только личных бутылок для питья воды. Трое футболистов-легионеров продолжают находиться на карантине. Для них подготовлена специальная индивидуальная работа», — говорится в «инстаграме» грозненского клуба.