Врач «Локомотива»: Сулейманов несколько дней чувствовал себя плохо, но тестов не делал

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Тимура Сулейманова, заразившегося коронавирусом.

«Подавляющее большинство считает, если месяц назад они чем-то переболели, то это коронавирус. Сулейманов подумал так же: несколько дней он чувствовал себя плохо, но тестов не делал. К сожалению, это типичная ошибка большинства людей, которые думают, что плохое самочувствие — это точно коронавирус.



Мы взяли у Сулейманова два анализа, которые на данный момент показали иммуноглобулины, которые есть у людей в середине заболевания COVID-19. Я советовался с эпидемиологами, которые сказали, что наличие таких антител, как у Сулейманова, свидетельствуют о том, что человек в данный момент болеет и может быть заразным. У него бессимптомная форма заболевания, юридически он считается инфицированным. Это не наше решение, а эпидемиологические протоколы, которые действуют во всём мире», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Ранее нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов в интервью Metaratings сообщил, что сейчас не болеет коронавирусом, а COVID-19, по его словам, «был ещё месяц назад».