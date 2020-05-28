Врач «Локомотива»: Сулейманов несколько дней чувствовал себя плохо, но тестов не делал

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Тимура Сулейманова, заразившегося коронавирусом.
«Подавляющее большинство считает, если месяц назад они чем-то переболели, то это коронавирус. Сулейманов подумал так же: несколько дней он чувствовал себя плохо, но тестов не делал. К сожалению, это типичная ошибка большинства людей, которые думают, что плохое самочувствие — это точно коронавирус.
Мы взяли у Сулейманова два анализа, которые на данный момент показали иммуноглобулины, которые есть у людей в середине заболевания COVID-19. Я советовался с эпидемиологами, которые сказали, что наличие таких антител, как у Сулейманова, свидетельствуют о том, что человек в данный момент болеет и может быть заразным. У него бессимптомная форма заболевания, юридически он считается инфицированным. Это не наше решение, а эпидемиологические протоколы, которые действуют во всём мире», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Ранее нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов в интервью Metaratings сообщил, что сейчас не болеет коронавирусом, а COVID-19, по его словам, «был ещё месяц назад».
- 28 мая 2020
-
21:54
-
21:44
-
21:30
-
21:26
-
21:16
-
21:01
-
20:58
-
20:49
-
20:38
-
20:17
-
20:14
-
20:13
-
20:08
-
19:53
-
19:41
-
19:38
-
19:26
-
19:22
-
19:12
-
19:08
-
19:01
-
18:57
-
18:37
-
18:35
-
18:10
-
18:07
-
17:50
-
17:43
-
17:34
-
17:22
-
17:13
-
17:08
-
17:03
-
16:55
-
16:42