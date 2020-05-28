Стало известно, кто сможет находиться на стадионе во время матчей РПЛ
Приоритетное право попадания на матчи Российской Премьер-Лиги получат владельцы сезонных абонементов, сообщает «РБК-Спорт».
Впрочем, проблемой может стать большое число владельцев абонементов московских клубов. Дело в том, что сначала на матчи будет допускаться не более 10% зрителей от общей вместимости стадионов. У каждого из столичных клубов количество проданных сезонных абонементов превышает 5 тысяч. Таким образом, попасть на стадион смогут далеко не все из них.
Кроме того, журналисты и работники СМИ также будут включены в общий процент зрителей. С высокой долей вероятности, в 10% не войдут присутствующие на матчах сотрудники правоохранительных органов. Порядок входа на стадион будет также изменен, чтобы болельщики соблюдали дистанцию.
Губерниев: я бы на футбол не пошёл, и без зрителей вполне нормально
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