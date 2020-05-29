Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ницца» включилась в борьбу за Цимикаса, которым интересуется «Локомотив»

«Ницца» включилась в борьбу за Цимикаса, которым интересуется «Локомотив»
Футбол / Франция 0

«Ницца» включилась в борьбу за левого защитника «Олимпиакоса» Константиноса Цимикаса, сообщает France Football. Ранее стало известно, что интерес к футболисту проявляет московский «Локомотив», «Наполи», «Фенербахче», «Галатасарай» и «Лестер»

По данным источника, спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье отправился в Афины, чтобы согласовать трансфер 24-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Цимикас провёл в чемпионате Греции 20 матчей, отдал 5 результативных передач и заработал 4 жёлтые карточки. Помимо этого защитник выходил на поле во всех 6 матчах, которые «Олимпиакос» провёл в групповом этапе Лиге чемпионов, и отметился 1 голевой передачей.

Контракт 23-летнего защитника с клубом истекает 30 июня 2022 года.

«Локомотив» интересуется защитником «Олимпиакоса» Цимикасом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020