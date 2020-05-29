«Ницца» включилась в борьбу за Цимикаса, которым интересуется «Локомотив»

«Ницца» включилась в борьбу за левого защитника «Олимпиакоса» Константиноса Цимикаса, сообщает France Football. Ранее стало известно, что интерес к футболисту проявляет московский «Локомотив», «Наполи», «Фенербахче», «Галатасарай» и «Лестер»

По данным источника, спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье отправился в Афины, чтобы согласовать трансфер 24-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Цимикас провёл в чемпионате Греции 20 матчей, отдал 5 результативных передач и заработал 4 жёлтые карточки. Помимо этого защитник выходил на поле во всех 6 матчах, которые «Олимпиакос» провёл в групповом этапе Лиге чемпионов, и отметился 1 голевой передачей.

Контракт 23-летнего защитника с клубом истекает 30 июня 2022 года.