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Александр Ляказетт отказался от перехода в «Интер»

Александр Ляказетт отказался от перехода в «Интер»
Футбол / Англия 0

Миланский «Интер» интересуется нападающим лондонского «Арсенала» Александром Ляказеттом, сообщает Goal.com со ссылкой на L'Equipe.

По данным источника, «Интер» ищет замену аргентинцу Лаутаро Мартинесу, который может покинуть клуб летом. Сообщается, что Ляказетт является приоритетной целью «нерадзурри», однако сам француз не заинтересован в переходе.

Ляказетт перешёл в «Арсенал» из французского «Лиона» летом 2017 года. В нынешнем сезоне 29-летний француз провёл 26 матчей во всех турнирах, стал автором 9 забитых мячей, отдал 3 результативные передачи и заработал 6 жёлтых карточек.

«Арсенал», набрав 40 очков в 28 матчах, занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, которую возглавляет «Ливерпуль» (82).

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