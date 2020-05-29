Лигу чемпионов могут доиграть в Германии в формате «Финала четырёх»
Заключительная стадия нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов может пройти в необычном формате.
Как сообщает Sky Sport Italia, УЕФА рассматривает вариант, при котором после стадии 1/4 финала турнир будет доигран в формате «Финала четырёх». При этом решающие матчи пройдут на стадионах команд-участниц, а финал состоится не в Стамбуле. Вместо этого все встречи будут перенесены в Германию, где эпидемиологическая ситуация лучше, чем в Турции и уже возобновлён национальный чемпионат.
При таком раскладе заключительные матчи 1/8 финала пройдут 7 и 8 августа, а четвертьфиналы будут сыграны 13 и 14 августа. Завершить еврокубковый сезон УЕФА рассчитывает к 31 августа.
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