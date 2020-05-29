В «Интере» исключили приобретение Тимо Вернера

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.



«Вернер всегда нам нравился, но он не перейдёт в «Интер». Я знаю причины, и они разные. Я также знаю мнение самого Тимо и его окружения. В его контракте действительно прописана опция выкупа, но он к нам не перейдёт», — приводит слова Аусилио Sky Sport Italia.



Ранее сообщалось, что в услугах Вернера заинтересованы сразу несколько европейских топ-клубов. Главным претендентом на 24-летнего футболиста долгое время считался «Ливерпуль».



Вернер перешёл в «РБ Лейпциг» из «Штутгарта» в 2016 году. Сумма трансфера составила € 14 млн. В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 27 матчах чемпионата Германии, в которых стал автором 24 забитых мячей (3 — с пенальти) и отдал 7 результативных передач. Контракт игрока с немецким клубом действует до лета 2023 года.

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