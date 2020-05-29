Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Министр спорта Красноярского края объявил об уходе Юрия Газзаева из «Енисея»

Министр спорта Красноярского края объявил об уходе Юрия Газзаева из «Енисея»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев сообщил, что главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев покинет свой пост по окончании мая.

«Буквально недавно пообщался по телефону с Юрием Фарзуновичем Газзаевым. Он сейчас во Владикавказе. Первым делом выразил признательность главному тренеру футбольного «Енисея» за решение спортивной задачи по сохранению командной прописки в рядах Футбольной национальной лиги.

31-го заканчивается сезон и его контракт главного тренера. Так в спорте бывает. С 1 июня команда входит в новый непростой сезон с новыми задачами. Искренне благодарю за работу Юрия Газзаева, после нашего с ним разговора уверен, что его опыт обязательно будет востребован», — написал Ростовцев на своей странице в «Инстаграме».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что новым местом работы Газзаева может стать владикавказская «Алания».

«Шинник» продлил контракт с Низамутдиновым, которому 31 мая исполнится 39 лет
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020