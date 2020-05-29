Министр спорта Красноярского края объявил об уходе Юрия Газзаева из «Енисея»

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев сообщил, что главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев покинет свой пост по окончании мая.
«Буквально недавно пообщался по телефону с Юрием Фарзуновичем Газзаевым. Он сейчас во Владикавказе. Первым делом выразил признательность главному тренеру футбольного «Енисея» за решение спортивной задачи по сохранению командной прописки в рядах Футбольной национальной лиги.
31-го заканчивается сезон и его контракт главного тренера. Так в спорте бывает. С 1 июня команда входит в новый непростой сезон с новыми задачами. Искренне благодарю за работу Юрия Газзаева, после нашего с ним разговора уверен, что его опыт обязательно будет востребован», — написал Ростовцев на своей странице в «Инстаграме».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что новым местом работы Газзаева может стать владикавказская «Алания».
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