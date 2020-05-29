Жена Сергея Семака выпустила документальный фильм об Африке

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, выпустила документальный фильм о западноафриканской стране Гвинея-Бисау.
«Когда вернулась из Африки, от меня ждали детального рассказа, с подробной передачей эмоций, но тогда смогла лишь честно признаться: не хочу тратить полученную благодать, выбрасывая в толпу ценные кадры, запечатлённые сердцем.
Мне очень не хотелось объяснять тем, для кого слово «негр» в лексиконе является нормой, что жителей Земли нельзя делить на «своих» и «чужих», что богу, важен лишь цвет нашей души, что помогать важно всем, независимо от расы, вероисповедания, вида и географии, — русским, африканским, украинским, индийским приютам, старикам, бездомным, больным, нищим, животным, планете…
После нашей поездки не могла говорить… Не было подходящих слов описать тот ужас, что видели мы в больнице, в деревнях, где чумазые, голые малыши едят баобаб из грязного строительного ведра, а дети постарше, с пупочными грыжами размером с яблоко, трудятся наравне со взрослыми.
Наш фильм об Африке — это признание в любви. Пронзительная, тонкая, честная картина. Кино для тех, кто умеет читать по губам. Квинтэссенция чувств, пережитая, переосмысленная и переложенная на плёнку, чтобы рассказать вам всю правду», — написала Анна на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на канале Анны Семак в YouTube.
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